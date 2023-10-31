В Алтайском крае назначили главных по финансам и промышлености

Так, с 1 ноября на должность заместителя председателя правительства Алтайского края, министра финансов назначен Данил Геннадьевич Ситников.
Вице-министры финансов Алтайского края: Александр Анатольевич Бунин, Михаил Викторович Демин, Евгения Александровна Капустина, Зинаида Ивановна Метревели.
Продолжит свою работу министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Сергеевич Химочка.
Вице-министрами назначены Владимир Михайлович Локтюшов, Илья Михайлович Финенко.
Также назначены следующие государственные гражданские служащие Алтайского края: на должность руководителя инспекции строительного и жилиного надзора Алтайского края - Олег Иванович Веремеинко.
Заместители: Ольга Викторовна Дерявская, Виталий Булатович Такаша.
Ранее стало известно, кто вошел в новое правительство Алтайского края.