1 ноября
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Политика

В Алтайском крае назначили главных по финансам и промышлености

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжает формировать правительство Алтайского края.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Так, с 1 ноября на должность заместителя председателя правительства Алтайского края, министра финансов назначен Данил Геннадьевич Ситников.

Вице-министры финансов Алтайского края: Александр Анатольевич Бунин, Михаил Викторович Демин, Евгения Александровна Капустина, Зинаида Ивановна Метревели.

Продолжит свою работу министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Сергеевич Химочка.

Вице-министрами назначены Владимир Михайлович Локтюшов, Илья Михайлович Финенко.

Также назначены следующие государственные гражданские служащие Алтайского края: на должность руководителя инспекции строительного и жилиного надзора Алтайского края - Олег Иванович Веремеинко.

Заместители: Ольга Викторовна Дерявская, Виталий Булатович Такаша.

Ранее стало известно, кто вошел в новое правительство Алтайского края.

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