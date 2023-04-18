19 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

В Алтайский край приедет секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Алтайский края посетит секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает информационное агентство «Атмосфера».

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Источник фото: ER.RU

Приезд политика в регион состоится 19 апреля.

«Вероятно, в программу поездки включены промышленные предприятия и учебные заведения, посещение Барнаула и Новоалтайска», — отметили в агентстве.

В агентстве также добавили, что политик поучаствует в барнаульском съезде социальных работников Сибири.

«Приезд одного из важнейших лиц „партии власти“ может быть связан с грядущими губернаторскими выборами», — сообщила «Атмосфера».

Политик уже приезжал в Алтайский край. Оба его посещения, в 2021 и 2022 годах, состоялись накануне крупных выборов.

Кроме того, 20 апреля Андрей Турчак посетит Хакасию, где против губернатора Валентина Коновалова от «Единой России» может выдвинуться депутат Госдумы и участник СВО Сергей Сокол.

Ранее председатель алтайского Молодежного парламента рассказал о том, зачем ребята идут в политику, и могут ли они на что-то повлиять.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость