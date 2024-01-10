11 января
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Политика

Ужесточить ответственность за избиение женщин призвал Сергей Миронов

Лидер фракции "Справедливая Россия" призвал усилить ответственность за насилие над женщинами, сообщает пресс-центр Миронова.

Насилие. Женщина плачет.
Насилие. Женщина плачет.
https://unsplash.com/

По его мнению, это необходимо из-за участившихся нападений мигрантов.

"В традициях народов России нет такого, чтобы можно было избить женщину только за то, что она посмела что-то возразить мужчине. Это самое натуральное варварство, которому должен быть поставлен надежный законодательный барьер», — заявил депутат.

Также он напомнил, что в Уголовном кодексе есть понятие «обстоятельства, отягчающие наказание». Эту норму нужно распространить на всех подвергшихся насилию женщин и усилить ответственность по статье «Побои», максимальное наказание по которой сейчас — два года лишения свободы.

Лидер социалистов подчеркнул, что такие меры будут обоснованы с учетом роли женщин в решении демографической проблемы.

Мигрантов же за нарушение российских законов Миронов предлагает депортировать либо сразу, либо транзитом через тюрьму.

Ранее Путин высказался о ситуации с мигрантами на территории России. Глава государства призвал россиян соблюдать этнокультурный баланс.

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