Ужесточить ответственность за избиение женщин призвал Сергей Миронов

По его мнению, это необходимо из-за участившихся нападений мигрантов.

"В традициях народов России нет такого, чтобы можно было избить женщину только за то, что она посмела что-то возразить мужчине. Это самое натуральное варварство, которому должен быть поставлен надежный законодательный барьер», — заявил депутат.

Также он напомнил, что в Уголовном кодексе есть понятие «обстоятельства, отягчающие наказание». Эту норму нужно распространить на всех подвергшихся насилию женщин и усилить ответственность по статье «Побои», максимальное наказание по которой сейчас — два года лишения свободы.

Лидер социалистов подчеркнул, что такие меры будут обоснованы с учетом роли женщин в решении демографической проблемы.

Мигрантов же за нарушение российских законов Миронов предлагает депортировать либо сразу, либо транзитом через тюрьму.

Ранее Путин высказался о ситуации с мигрантами на территории России. Глава государства призвал россиян соблюдать этнокультурный баланс.

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