14 июня
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Политика

Умер Сильвио Берлускони в возрасте 86 лет

Основатель и бессменный лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони скончался на 87 году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Сочи, 2005 год.
Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Сочи, 2005 год.
kremlin.ru

Известно, что политика госпитализировали в начале апреля. У него диагностировали воспаление легких.

В больнице выяснилось, что Берлускони страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. На фоне заболевания у него развилась легочная инфекция. В связи с этим политик проходил курс химиотерапии.

Берлускони лежал в миланской клинике "Сан-Раффаэле" более месяца, а затем его вновь госпитализировали 9 июня.

Биография

Сильви Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье глубоко верующих католиков. Он был старшим из трех детей.

Берлускони стал первым мультимиллиардером, который возглавил правительство европейского государства. Он также был страховым магнатом, собственником банков и средств массовой информации и владельцем контрольного пакета акций компании Fininvest.

В конце 1970-х годов политик создал первую крупную сеть коммерческого телевидения в Европе. В течение 30 лет он владел футбольным клубом «Милан».

Сильвио Берлускони четырежды возглавлял правительство, пробыв на посту премьера дольше всех в истории Итальянской Республики. При нем Италия вошла в зону евро.

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