Умер Сильвио Берлускони в возрасте 86 лет

Известно, что политика госпитализировали в начале апреля. У него диагностировали воспаление легких.
В больнице выяснилось, что Берлускони страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. На фоне заболевания у него развилась легочная инфекция. В связи с этим политик проходил курс химиотерапии.
Берлускони лежал в миланской клинике "Сан-Раффаэле" более месяца, а затем его вновь госпитализировали 9 июня.
Биография
Сильви Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье глубоко верующих католиков. Он был старшим из трех детей.
Берлускони стал первым мультимиллиардером, который возглавил правительство европейского государства. Он также был страховым магнатом, собственником банков и средств массовой информации и владельцем контрольного пакета акций компании Fininvest.
В конце 1970-х годов политик создал первую крупную сеть коммерческого телевидения в Европе. В течение 30 лет он владел футбольным клубом «Милан».
Сильвио Берлускони четырежды возглавлял правительство, пробыв на посту премьера дольше всех в истории Итальянской Республики. При нем Италия вошла в зону евро.