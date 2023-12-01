ЦРУ пребывало в панике: как шутка юмора из Барнаула остановила метро в Нью-Йорке

Это случилось в феврале 2004 года. Altapress.ru вспоминает об этом громком случае.

Электронная депеша

Студент АлтГТУ им. Ползунова вместе с другом (тот помогал составлять текст, — прим.ред.) написал письмо, в котором угрожал взорвать метро в Нью-Йорке через 11 часов и завершил послание словами: "Вы все умрете!".

Депешу отправили в Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Точнее — на официальный сайт. Американские спецслужбы в течение получаса установили, откуда пришло "письмецо". Посмотрев свойства электронного послания, специалисты установили сетевые координаты компьютера, с которого оно было отправлено.

Это был компьютер, входящий в локальную сеть барнаульского политеха.

В одной связке

Для дальнейшего поиска "шутника" американцы передали полученную информацию в ФСБ и МВД России через офицеров связи российского посольства в Вашингтоне.

Для проверки полученной от ЦРУ информации в Барнауле создали совместную оперативно-следственную группу УФСБ и ГУВД Алтайского края, писали "Известия". При проверке физического местонахождения компьютера, чей виртуальный адрес передали американцы, оказалось, что машина установлен в компьютерном классе университета.

Сыщики установили — письмо отправили в тот момент, когда в этом классе занималась группа первокурсников, осваивая навыки работы во всемирной паутине.

Стоп, метро

В США серьезно отнеслись к посланию из России, которое для 18-летнего студента было всего лишь шуткой.

На несколько часов прекратили работу метрополитена, эвакуировали всех людей, находившихся там.

Обсуждение

Дикая "шалость" студента из России обсуждалась не только в ЦРУ, но и в ЮНЕСКО. Центральные полосы федеральных изданий, телевизионные выпуски заполонили сообщения о случившемся.

О студенте

Студент политеха родом из Заринска, был выпущен из-под стражи под подписку о невыезде. Возбудили уголовное дело по ст. 207 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Тогда сотрудники отдела "К" предположили — мальчишке не удастся отделаться условным сроком наказания из-за большой огласки его преступления во всем мире. Ему грозило лишение свободы сроком до трех лет. Отбывать наказание ему пришлось бы в России, а не в США.

Решение Фемиды

Студент Алтайского государственного технического университета, напугавший ЦРУ ложным извещением о теракте, приговорили к полутора годам лишения свободы условно, сообщал "Интерфакс". Судебный процесс состоялся в июне 2004 года.

На суде парень заявил — этот поступок был самой большой ошибкой в его жизни.

Как тогда заявляли руководители политеха, своим поступком парень сильно пошатнул репутацию учебного заведения, а потому не сможет оставаться его студентом.

Хакер в розыске

В 2021 году Федеральное бюро расследований США объявило в розыск 28-летнего россиянина Евгения Полянина, которому заочно предъявили обвинения в причастности к киберпреступлениям.

Информацию о розыске Полянина опубликовали на сайте ФБР.

"Предположительно, Полянин находится в России, возможно, в Барнауле", - говорится в сообщении.

В ФБР полагают, что россиянин — член хакерской группировки REvil, также известной как Sodinokibi, сообщал ТАСС.

По версии Минюста США, Полянин "совершил около 3 тыс. кибератак с использованием вирусов-вымогателей".

Госдеп США заявил, что готов выплатить $10 млн за сведения о лицах, играющих ключевую роль в REvil, а власти ввели санкции в отношении Полянина. Кстати, он также обучался в политехе. Но это уже совсем другая история.