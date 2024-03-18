20 марта
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Политика

ЦИК подсчитала 100% протоколов

ЦИК подсчитала 100% протоколов. Путин набрал 87,28%, Харитонов —4,31%, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,2%.

Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах президента РФ.
Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах президента РФ.
kremlin.ru

Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта.

В Алтайском крае явка оказалась одна из самых низких в стране — чуть меньше 60%. Политолог Ярослава Шашкова объяснила, почему так произошло.

«Алтайский край никогда особо не выделялся на этом фоне. Это связано с тем, что долгие годы никто не был заинтересован в ее повышении. Вдруг взять и ни с того ни с сего изменить ситуацию не так-то просто», — сказала она.

Тем временем Алтайский край показал рекордный процент голосования за Владимира Путина за свою историю.

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