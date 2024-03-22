Центробанк России неожиданно отозвал лицензию у банка «Стрела»

Также Центробанк неожиданно отозвал лицензию у банка QIWI месяц назад.
Ранее сообщалось выплатят ли компенсацию клиентам, чьи счета были открыты на базе QIWI банка.
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Отмечается, что лицензия банка «Стрела» отозвана с 22 марта, сообщает ТАСС.
Также Центробанк неожиданно отозвал лицензию у банка QIWI месяц назад.
Ранее сообщалось выплатят ли компенсацию клиентам, чьи счета были открыты на базе QIWI банка.
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