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Политика

Три морских беспилотника атаковали разведывательный корабль РФ. Подробности

Российский разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс" атаковали морские беспилотники в акватории Черного моря минувшей ночью, сообщает Telegram-канал "Рыбарь".

"Иван Хурс" на судостроительной верфи.
"Иван Хурс" на судостроительной верфи.
mil.ru

Атаку успешно отразили 24 мая, судно повреждений не получило. Это предварительные данные.

Акватория

ЧП случилось в нейтральных водах после того, как корабль прошел пролив Босфор, в 40 морских милях от него, указывает "Российская газета".

Версия

Есть информация, что беспилотники запускали с коммерческого гражданского судна. Турецкие власти пока не комментируют ситуацию.

Официальных комментариев от представителей ВМФ пока не было.

О судне

«Иван Хурс» –– второе судно проекта 18280. Названо в честь лауреата Государственной премии вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса, который внес значительный вклад в развитие отечественного Военно-Морского Флота.

Корабль предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Приписан к порту Севастополь.

Гибель флагмана

Ранее офицеры высказались о гибели крейсера "Москва".

Бывший контрразведчик подполковник в отставке Павел Смирнов считает, что пожар на крейсере – рукотворное дело.

По его словам, там всю команду надо через полиграф пустить, тщательно разбираться.

Диверсия

Произошедшее ЧП смахивает на заранее подготовленную диверсию, считает контрразведчик. <От рук вражеских диверсантов в разное время погибли и два других флагмана ЧФ.>

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