Три морских беспилотника атаковали разведывательный корабль РФ. Подробности

Атаку успешно отразили 24 мая, судно повреждений не получило. Это предварительные данные.
Акватория
ЧП случилось в нейтральных водах после того, как корабль прошел пролив Босфор, в 40 морских милях от него, указывает "Российская газета".
Версия
Есть информация, что беспилотники запускали с коммерческого гражданского судна. Турецкие власти пока не комментируют ситуацию.
Официальных комментариев от представителей ВМФ пока не было.
О судне
«Иван Хурс» –– второе судно проекта 18280. Названо в честь лауреата Государственной премии вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса, который внес значительный вклад в развитие отечественного Военно-Морского Флота.
Корабль предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Приписан к порту Севастополь.
Гибель флагмана
Ранее офицеры высказались о гибели крейсера "Москва".
Бывший контрразведчик подполковник в отставке Павел Смирнов считает, что пожар на крейсере – рукотворное дело.
По его словам, там всю команду надо через полиграф пустить, тщательно разбираться.
Диверсия
Произошедшее ЧП смахивает на заранее подготовленную диверсию, считает контрразведчик. <От рук вражеских диверсантов в разное время погибли и два других флагмана ЧФ.>