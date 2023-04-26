Томенко заявил, что на Алтае в три раза выросли объемы высокотехнологической медицинской помощи

Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время осмотра ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ города Барнаул» во время рабочей встречи с начальником Западно-Сибирской железной дороги — филиала РЖД Александром Грицаем.

Губернатору рассказали, что в ведомственной больнице лечат не только железнодорожников. Около 400 пациентов из Алтайского края ежегодно получают высокотехнологическую помощь по разным профилям.





«Сложение усилий государственной медицины и ведомственных — это большое подспорье для жителей края. Здесь 400 пациентов получили высокотехнологическую помощь, в целом по краю мы вышли на 18 тыс. 10 лет назад эта цифра была в три раза меньше», — подчеркнул губернатор.





«В целом по краю благодаря национальному проекту хорошо мы тоже обновили оборудование, на 4 млрд рублей купли больше 700 единиц новейшего современного оборудования», — отметил Томенко.

Ранее в Барнауле открыли новый Центр сердечно-сосудистой хирургии.