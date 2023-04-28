29 апреля
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Политика

Томенко пообещал работникам скорой помощи отремонтировать крышу подстанции в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал к медикам в их праздник. В День работника скорой помощи он посетил подстанцию скорой медицинской помощи «Урожайная 2» в Барнауле.

Станция скорой помощи.
Станция скорой помощи.
Андрей Каспришин

«Я вас от всей души поздравляю и хотел бы поблагодарить за вашу работу, она очень важна. Мы недавно подводили итоги, в целом по краю скорая помощь выезжала по вызовам более 700 тысяч раз, это получается, каждые сутки по две тысячи вызовов. Конечно, без вашей работы представить себе жизнь в крае невозможно», — подчеркнул Томенко.

Он отметил, что руководство региона старается поддерживать медиков по всем направлениям. Губернатор напомнил, что недавно вручил ключи от 48 машин скорой помощи и 13 передвижных медицинских комплексов.

«Но это не все, в этом году еще 150 млн рублей краевого бюджета мы заложили, купим и скорые помощи, и автомобили для оказания неотложной помощи», — заявил Виктор Томенко.

Он поинтересовался, получили ли водители доплату в 5 тысяч рублей, о выделении которых губернатор принял решение в марте 2023 года. Водители заверили его, что первые выплаты уже получили.

Также глава региона напомнил о масштабных работах по ремонту: с 2018 года на ремонт медучреждений в Алтайском крае направлено 6,5 млрд рублей. Обновлено 758 объектов в 69 муниципальных образованиях. За эти годы дополнительно построено 72 ФАПа, 12 врачебных амбулаторий.

Медики попросили губернатора помочь с ремонтом крыши у подстанции.

«Давайте я министерству поручение дам. Я думаю, что это вещи подъемные, и по срокам постараемся, чтобы в сезон успеть это делать. Я это возьму на контроль», — заверил губернатор.

Ранее алтайские медики начали получать специальную социальную выплату.

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