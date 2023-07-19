Титулованная спортсменка не поддержала спецоперацию России на Украине

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по этике пришла к выводу, что олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не поддерживает спецоперацию России на Украине.

Александр Овечкин и Елена Исинбаева во время Прямой линии с Владимиром Путиным.

В комитете уверены, что она не имеет отношения к силовым ведомствам и армии РФ, указывает Газета.Ru.

Сама спортсменка в соцсетях называла свое звание майора «номинальным» и заявляла, что является «человеком мира».

Стало известно, что уроженка Волгограда (сейчас проживает в Испании со своей дочерью) сохранила свой пост в МОК. Возможно, именно благодаря ранее опубликованным постам в соцсетях на испанском и русском языках.

Между тем у "человека мира" был официально заключен пятилетний контракт на службу в российской армии — ее зачислили на воинскую должность инструктора по легкой атлетике. Приказ об этом подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Между тем Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора.

Putin Team

В движение Putin Team уже входят хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, легкоатлетка Елена Исинбаева, бобслеист Алексей Воевода, шахматный гроссмейстер Сергей Карякин, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, фигурист Евгений Плющенко, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев.

В 2016 году приезжала в Барнаул.