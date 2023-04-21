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Политика

Суд отклонил апелляцию барнаульской активистки, осужденной на шесть лет за фейки о ВС РФ

Суд 20 апреля отклонил апелляцию 44-летней Марии Пономаренко по делу о распространении фейков о российской армии. Приговор вступил в законную силу, сообщает amic.ru.

Мария Пономаренко.
Мария Пономаренко.
Анна Зайкова.

Пономаренко сочли виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ и исполнении госорганами своих полномочий из-за политической ненависти.

По версии следствия, барнаульская активистка в 2022 году опубликовала в соцсетях видеозаписи с фейковыми сообщениями о нанесении российской армией авиаудара по театру драмы в Мариуполе.

В итоге Пономаренко назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать что-то в соцсетях на пять лет.

Ранее суд продлил заключение арестованному за фейки о СВО алтайскому журналисту.

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