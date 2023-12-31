Стало известно о заседании ООН по поводу обстрела Белгорода

В постпредстве РФ сообщили, когда состоится заседание СБ ООН, пишет ТАСС .

31 декабря в 00:00 по московскому времени состоится заседание Совета Безопасности ООН по поводу обстрела в Белгороде.

Ранее Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрела в Белгороде на 30 декабря в 23:00 по московскому времени.

Также РФ потребовала присутствия представителя Чехии при всемирной организации.

Заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский требует от чешского представителя объяснений за поставки боеприпасов, от которых погибают мирные жители.

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