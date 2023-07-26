Стало известно, куда впервые отправился Шойгу. Ночные съемки из аэропорта

Накануне стало известно, куда полетел в составе правительственной делегации глава Минобороны РФ Сергее Шойгу.

Это — Пхеньян.

Визит в КНДР нанесет и партийно-правительственная делегация из Китая, указывает "Коммерсантъ".

Обе делегации примут участие в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в корейской войне.

День победы власти КНДР отмечают 27 июля.

Шойгу ранее не наносил официальных визитов в Северную Корею. Будет грандиозный военный парад.

Ранее российские дипломаты с семьями возвращались на родину из КНДР на самодельной дрезине.

Россиян забрали из КНДР, когда представилась первая возможность для этого, а на то, как именно это произошло, повлияла пандемия коронавируса — пассажирское сообщение с Пхеньяном было закрыто.

Пересечь разделяющую страны реку по железнодорожному мосту им пришлось на несамоходной дрезине.

Главный «двигатель» этого транспортного средства — третий секретарь посольства Владислав Сорокин — толкал груженую тележку более километра.