Стало известно, куда впервые отправился Шойгу. Ночные съемки из аэропорта

Это — Пхеньян.
Визит в КНДР нанесет и партийно-правительственная делегация из Китая, указывает "Коммерсантъ".
Обе делегации примут участие в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в корейской войне.
День победы власти КНДР отмечают 27 июля.
Шойгу ранее не наносил официальных визитов в Северную Корею. Будет грандиозный военный парад.
Ранее российские дипломаты с семьями возвращались на родину из КНДР на самодельной дрезине.
Россиян забрали из КНДР, когда представилась первая возможность для этого, а на то, как именно это произошло, повлияла пандемия коронавируса — пассажирское сообщение с Пхеньяном было закрыто.
Пересечь разделяющую страны реку по железнодорожному мосту им пришлось на несамоходной дрезине.
Главный «двигатель» этого транспортного средства — третий секретарь посольства Владислав Сорокин — толкал груженую тележку более километра.