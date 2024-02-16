19 февраля
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Политика

Стало известно, кто может занять вакантное место замминистра спорта Алтайского края

Первый заместитель руководителя краевого исполкома отделения «Единой России» Иван Субочев может занять вакантное место замминистра спорта Алтайского края, сообщает "Банкфакс".

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова, altapress.ru.

К новым обязанностям он официально может приступить со следующей недели.

Однако такие перспективы вызывают недовольство у представителей сферы спорта. Судя по биографической справке, Субочев закончил АлтГУ по направлению подготовки «Юриспруденция». В это же время его полный тезка успел принять активное участие в скандальном переделе власти на юрфаке, выступив свидетелем на суде по делу бывшей замдекана Юлии Еременко.

С 2017 по 2021 год Иван Субочев был членом Молодежного парламента Алтайского края. В 2021 году стал начальником отдела организационной работы в краевом отделении «Единой России», в 2022 году — первым заместителем руководителя регионального исполкома партии.

Ранее в Алтайском крае наконец назначили нового министра спорта. Им стал Иван Нифонтов, депутат Законодательного собрания, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по дзюдо.

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