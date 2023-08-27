27 августа
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Политика

Стало известно, кто может возглавить ЧВК "Вагнер" и что будет с группой после смерти Пригожина

ЧВК "Вагнер" в ближайшее время может возглавить один из наиболее известных лидеров группы Антон "Лотос" Елизаров, передает News.ru.

Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Telegram-канал Baza

Антон Елизаров родился в Ростовской области в 1981 году. Учился в Суворовском училище в Ульяновске и закончил высшее воздушно-десантное командное училище в Рязани. Случил в ВДВ.

Он считается одной из ключевых фигур ЧВК. В пресс-службе Пригожина отмечали что он взял на себя штурм Соледара и успешно завершил его в январе 2023 года.

Официальной информации о назначении Елизарова новым главой "Вагнера" нет. Однако группа может в принципе обойтись без официальных заявлений.

Евгений Пригожин, ЧВК &quot;Вагнер&quot;.
Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Telegram-канал Baza

Что будет с ЧВК «Вагнер»

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров не думает что ЧВК «Вагнер» уйдет в небытие.

Представитель ЧВК RSB-Group Africa также считает, что судьбу группы определят российские власти.

Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов думает, что "Вагнер" может преобразоваться, если легализуют ЧВК. А если нет, то группа просто прекратит существование, а участники разойдутся по другим силовым структурам, в том числе частным.

Место авиакатастрофы Embraer.
Место авиакатастрофы Embraer.
sledcom.ru

Напомним, ЧП с двумя лидерами ЧВК "Вагнер" случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области.

Позже специалисты рассказали, почему Пригожина не опознали.

Между тем "черные ящики" и 10 тел обнаружили на месте авиакатастрофы бизнес-джета Пригожина.

Следствие отрабатывает все версии крушения самолета.

Ранее выяснилось, что Лукашенко передавал в Кремль шифрограмму, что готовится покушение на главу ЧВК "Вагнер".

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