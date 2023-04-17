Стало известно, когда начнут рассылать электронные повестки

Военком Москвы назвал сроки начала тестовой рассылки повесток через Госуслуги, сообщает РБК.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что тестовую рассылку начнут уже во время весеннего призыва 2023 года.

«Начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал „Госуслуги“, через смс-сообщения и в телефонном режиме», — сказал он.

Напомним, что 11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках. Законопроект также предполагает введение единого реестра военнообязанных. Совет Федерации одобрил закон 12 апреля.

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