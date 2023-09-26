Стало известно, когда и где Лукашенко встретится с Путиным

Кроме того, Лукашенко рассказал, что накануне пообщался с Путиным по телефону. главы государств обсудили большие белорусско-российские проекты.
Ранее мы рассказывали, почему Европарламент попросил выдать ордер на арест Лукашенко.
Александр Лукашенко сообщил, что 15 октября встретится в Киргизии с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Кроме того, Лукашенко рассказал, что накануне пообщался с Путиным по телефону. главы государств обсудили большие белорусско-российские проекты.
Ранее мы рассказывали, почему Европарламент попросил выдать ордер на арест Лукашенко.
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