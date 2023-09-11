Стала известна новая должность генерала Суровикина

Сейчас Суровикин получил новую должность.
Его назначили председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны, пишет EADaily.
Ранее генерала Суровикина освободили от должности - что об этом известно.
Ранее генерал Сергей Суровикин занимал пост главкома Воздушно-космических войск РФ.
Сейчас Суровикин получил новую должность.
Его назначили председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны, пишет EADaily.
Ранее генерала Суровикина освободили от должности - что об этом известно.
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