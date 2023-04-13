Стал известен маршрут побега из-под домашнего ареста сына российского губернатора

Итальянские карабинеры установили личности людей, которые помогали сыну красноярского губернатора Александра Усса, Артему, в побеге из-под домашнего ареста, пишет РБК.

В числе сообщников Усса были не менее 10 человек, пишет La Repubblica. Миланская прокуратура считает — Усс-младший оиспользовал несколько машин, чтобы покинуть Италию.

По версии следствия, Усс сначала выехал в Словению, а оттуда — в Сербию. И уже оттуда вылетел в Россию (Белград, в отличие от стран ЕС, не прекращал авиасообщение с Россией).

24 марта Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Карабинеры нашли в его квартире сломанный электронный браслет. Дома на полную громкость работал телевизор.

Между тем МВД России отменило заочный арест сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему, скрывшемуся из-под домашнего ареста в Италии.

Ему изменили меру пресечения — на подписку о невыезде.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков обещал, что Москва сделает все возможное для защиты Усса.

Что произошло

Усса-младшего задержали 17 октября прошлого года в аэропорту Милана по запросу США. Он планировал вылететь в Турцию. Его, еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы обвиняют в обходе санкций, незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти, а также в отмывании денег.

Также суд в Милане постановил экстрадировать сына сибирского губернатора в США.