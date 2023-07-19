«Справедливая Россия — За правду» требует закрепить понятие многодетной семьи в Семейном кодексе

Авторы инициативы уверены, что данный законопроект установит единые правила и федеральный перечень льгот для всех многодетных семей, проживающих на территории Российской Федерации. В том числе на оплату ЖКУ, проезд в транспорте, образование.

Согласно законопроекту, льготы и статус многодетной семьи будут сохраняться до тех пор, пока младшему из детей не исполнится 16 лет, а если ребенок учится, то 18 лет. Такой подход сегодня применяется в Москве.

По мнению партии, на данный момент многодетные семьи вынуждены сталкиваться с рядом проблем для получения статуса. Так иногда льготы могут различаться в семьях из-за места проживания.

Многодетные семьи не должны отличаться по географическому принципу. Сейчас же получается, если семья живет в Москве, то пользуется рядом льгот, если в Алтайском крае — то практически ничем не пользуется. Так быть не должно! Многодетные семьи — это опора демографической политики и они должны получать максимальную поддержку и защиту от государства! — заявляет Александр Терентьев.

Ранее несколько лет назад партия «Справедливая Россия — За правду» уже вносила данный законопроект. Однако, по мнению авторов инициативы, правительство уже больше двух лет игнорирует его.