19 июля
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Политика

«Справедливая Россия — За правду» требует закрепить понятие многодетной семьи в Семейном кодексе

Партия «Справедливая Россия — За правду» настаивает на необходимости принятия законопроекта о закреплении понятия многодетной семьи в Семейном кодексе.

Многодетная семья.
Многодетная семья.
Фото: ru.freepik.com, автор bearfotos.

Авторы инициативы уверены, что данный законопроект установит единые правила и федеральный перечень льгот для всех многодетных семей, проживающих на территории Российской Федерации. В том числе на оплату ЖКУ, проезд в транспорте, образование.

Согласно законопроекту, льготы и статус многодетной семьи будут сохраняться до тех пор, пока младшему из детей не исполнится 16 лет, а если ребенок учится, то 18 лет. Такой подход сегодня применяется в Москве.

По мнению партии, на данный момент многодетные семьи вынуждены сталкиваться с рядом проблем для получения статуса. Так иногда льготы могут различаться в семьях из-за места проживания.

Многодетные семьи не должны отличаться по географическому принципу. Сейчас же получается, если семья живет в Москве, то пользуется рядом льгот, если в Алтайском крае — то практически ничем не пользуется. Так быть не должно! Многодетные семьи — это опора демографической политики и они должны получать максимальную поддержку и защиту от государства! — заявляет Александр Терентьев.

Ранее несколько лет назад партия «Справедливая Россия — За правду» уже вносила данный законопроект. Однако, по мнению авторов инициативы, правительство уже больше двух лет игнорирует его.

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