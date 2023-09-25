25 сентября
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Политика

Совфед возмутился поездкой матери Собчак в Испанию. Реакция Нарусовой

Совфед вынесет сенатору от Тувы Людмиле Нарусовой «жесткое предупреждение» о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации, сообщает ТАСС.

Людмила Нарусова.
Людмила Нарусова.
commons.wikimedia.org

В августе ее дочь Ксения Собчак опубликовала видео из Испании, на котором присутствует и сенатор. Однако тогда политик утверждала, что находится в Санкт-Петербурге.

При этом предупреждение никак не скажется на работе Нарусовой, указывает Газета.Ru. Это скорее всего, напоминание — соблюдать нормы закона и согласовывать свои поездки с руководством.

В аппарате сенатора заявили, что о предупреждении пока не знают. Сама сенатор «Подъему» заявила, что «не комментирует эти глупости».

Ранее сенатор Нарусова встала на защиту запрещенных артистов. Она заявила, что в сфере российской культуры продолжаются притеснения тех, чье мнение расходится с общепринятым.

Нарусова считает, что общественные деятели, актеры, заслуженные, народные, любимые публикой, отстраняются от участия в спектаклях.

По словам Нарусовой, «народных артистов выдавливают из театров» и запрещают участвовать в спектаклях.

Политик уверена — деятели культуры подвергаются гонениям «только за то, что они свободно выразили свое убеждение или свое мнение». Но это гарантированное Конституцией право, заметила сенатор.

Нарусова напомнила — президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию пообещал, что власти «не будут заниматься охотой на ведьм».

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