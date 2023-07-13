15 июля
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Политика

"Состряпали приказ министра обороны": генерал-майора отстранили от командования армией

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов публично обратился к своим подчиненным по поводу своего отстранения от занимаемой должности.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

По словам генерала, возникла сложная ситуация с вышестоящим начальством, когда он обозначил проблемы в армии. По словам офицера, высказался он довольно жестко, указывает РБК.

Попов считает — начальники (имена не называются, — прим.ред.) почувствовали какую-то опасность и в один день "состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и избавились от меня".

По его словам, 58-ю армию возглавил генерал-лейтенант Денис Лямин.

Обращение генерала опубликовал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.

Минобороны пока официально не комментирует ситуацию.

Ранее в Минобороны заявляли, что казарменное хулиганство и дедовщина полностью искоренены. В вооруженных силах РФ был наведен уставной порядок и значительно снизилось число воинских преступлений. Такие достижения повлияли «на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу».

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