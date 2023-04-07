Соловьев потребовал немедленно нанести ядерный удар

А нaнести ядерный удaр пo украинским центрaм принятия решений. Свое предложение он озвучил в эфире шoу «Пoлный кoнтaкт».

По его словам, нужно использовать тактическое ядерное оружие.

Соловьев выразил недоумение — зачем было изобретать ядерное оружие, если его не применяют.

Ранее профессор потерял сознание во время программы Владимира Соловьева.

Эксперт потерял сознание во время оживленной беседы. Спикеры программы пытались оказать первую помощь. Вызвали медиков. После осмотра врачей профессор поехал домой.

Между тем, телеведущий Соловьев попал под артобстрел в ДНР. Телеведущий заявил, что произошла утечка информации о его местоположении. После этого начался обстрел.

Соловьев сообщил, что никто не пострадал. После случившегося он не собирается отказываться от дальнейших поездок.

Также диверсанты хотели подорвать автомобиль Соловьева.