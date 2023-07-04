СМИ: Кадыров распорядился отправить избитую журналистку в Беслан

Глава Чечни Рамзан Кадыров отдал распоряжение перевезти журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в больницу в Беслане. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Как пишет источник, такое решение глава республики принял после телефонного разговора с Уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

В поездке Немова и Милашину будет сопровождать Мансур Солтаев, омбудсмен по права человека в Чечне.

Напомним, что журналистку и адвоката сильно избили неизвестные. У Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы, в том числе разбита голова. Немов плохо двигается.

Ранее в Чечне ликвидировали боевиков, их тела принесли к ногам Кадырова.