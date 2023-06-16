«Сломали машину». Глава Сбербанка с двух попыток не смог завести новую Lada Aura

Отечественный производитель показал большой седан Lada Aura. Эту машину не смог завести глава Сбера, сообщает "Фонтанка".

Министр финансов Антон Силуанов протестировал прототип нового автомобиля и сделал маневр вокруг гостиницы, где проходил деловой завтрак Сбербанка.

Глава АВТОВАЗа Соколов предложил покататься на новом авто и Герману Грефу. Завести машину не удалось. Греф пошутил, что "машина сломалась".

"Ну что делать, прототип", — ответил Максим Соколов.

Однако когда за руль вернулся Силуанов, автомобиль мгновенно заработал. Министр вместе с Соколовым уехали на новом авто, а глава Сбера к ним так и не присоединился.

Ранее Греф заявил об устойчивости России перед "черными лебедями".