«Сломали машину». Глава Сбербанка с двух попыток не смог завести новую Lada Aura

Министр финансов Антон Силуанов протестировал прототип нового автомобиля и сделал маневр вокруг гостиницы, где проходил деловой завтрак Сбербанка.
Глава АВТОВАЗа Соколов предложил покататься на новом авто и Герману Грефу. Завести машину не удалось. Греф пошутил, что "машина сломалась".
"Ну что делать, прототип", — ответил Максим Соколов.
Однако когда за руль вернулся Силуанов, автомобиль мгновенно заработал. Министр вместе с Соколовым уехали на новом авто, а глава Сбера к ним так и не присоединился.
Ранее Греф заявил об устойчивости России перед "черными лебедями".