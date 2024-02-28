Следственный комитет пообещал наказать звезд шоубиза, которые сбежали из страны

Если российские звезды захотят вернуться в Россию, то они будут отвечать по всей строгости закона.

Это касается тех знаменитостей, которые критикуют ВС РФ, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

По его мнению, представители шоубиза поступают в угоду властям тех стран, куда эмигрировали. Глава СКР уверен — предателей нигде не любят.

Однако он не назвал никого конкретно.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера, который кинул своего сына в снег.

До этого блогер заявлял, что собирается снять самое популярное видео в запрещенной соцсети. Кадры с малышом уже собрали миллионы просмотров. И тысячи гневных комментариев.

Многие предполагают, что на видео не сын Лео, а кукла. Но это не подтвердили.

Сам блогер живет в США, в Лос-Анджелесе. А действие на видео происходило в Куршевеле.

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