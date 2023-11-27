28 ноября
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Политика

Скончался глава сельсовета Олег Боронин. Чем он известен — разбор altapress.ru

26 ноября скончался глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин, стало известно altapress.ru.

Олег Боронин.
Олег Боронин.
Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

Биография

Олег Боронин родился в 1970 году в поселке Лесная Поляна Первомайского района. После 9 класса прошел обучение в училище речников, проходил практику на судах, ходил в рейсы по Оби и рекам ее бассейна. Отслужил в армии в частях специального назначения в Туркестанском военном округе.

После этого отучился на историческом факультете АлтГУ по специальности – востоковед.

Также Боронин работал в школе ЗАТО "Сибирский" и учился в аспирантуре. В 2000–2006 годах преподавал в АлтГУ. Боронин - автор более 100 научных трудов, в том числе пяти научных монографий.

Олег Боронин - автор более 100 научных трудов в области истории и современных проблем международных отношений и безопасности в Центральной Евразии, в том числе опубликованных за рубежом.

"Справедливая Россия"

Вступив в «Справедливую Россию», Олег Боронин работал журналистом, руководил пресс-службой партии, Центром протестной борьбы.

Отмечается, что в 2014 году баллотировался в губернаторы Алтайского края, а в 2021 году был кандидатом в депутаты Государственной Думы по Бийскому округу.

В 2012 году Боронин избрался главой Сибирского сельсовета, и после этого переизбирался на пост несколько раз.

Личная жизнь

Известно, что Боронин был женат и воспитал двоих сыновей.

Смерть

Олег Боронин скончался 26 ноября. Причина смерти - сердечный приступ.

Прощание с Олегом Борониным состоится в среду, 29 ноября. О точном месте будет сообщено дополнительно.

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