19 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Система видеонаблюдения поможет определить место жительства призывников

Система видеонаблюдения используется, чтобы определить место жительства призывников, сообщает ТАСС.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Об этом рассказал агентству военком Москвы полковник Максим Локтев.

По его словам, по указанию мэра Москвы предприятия, в которых работают призывники, предоставляют в комиссариаты сведения о них, а образовательные учреждения помогают определить, где призывник обучается.

Основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, уверен военком.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. На службу призовут граждан в возрасте от 18 до 27 лет. С 1 апреля по 15 июля будут призваны 147 тыс. человек.

Также в Госдуме заявили, что призывников не будут направлять на службу в новые регионы.

Что известно о повышении призывного возраста в России и когда это произойдет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость