Система видеонаблюдения поможет определить место жительства призывников

Об этом рассказал агентству военком Москвы полковник Максим Локтев.

По его словам, по указанию мэра Москвы предприятия, в которых работают призывники, предоставляют в комиссариаты сведения о них, а образовательные учреждения помогают определить, где призывник обучается.

Основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, уверен военком.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. На службу призовут граждан в возрасте от 18 до 27 лет. С 1 апреля по 15 июля будут призваны 147 тыс. человек.

Также в Госдуме заявили, что призывников не будут направлять на службу в новые регионы.

Что известно о повышении призывного возраста в России и когда это произойдет.