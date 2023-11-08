Сын Кадырова за месяц получил пять орденов и должность

Это пятая награда сына главы Чеченской Республики за последний месяц.

Также Кадыров-младший получил карачаево-черкесские ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой» I степени, татарстанский «Дуслык», звание Героя Чечни.

Несколько дней назад Адам получил должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, указывает Газета.Ru.

Орденоносцу 15 лет.

Напомним — сын Рамзана Кадырова стал Героем Чечни после того, как избил Журавеля за сожжение корана. После инцидента с избиением Ксения Собчак общалась с Кадыровым по видеосвязи и пыталась добиться объяснений у главы Чечни. Рамзан Кадыров ей заявил, что сыном он гордится и тот все правильно сделал.

Мама Никиты Журавеля никак не отреагировала на то, что ее сына жестоко избили.

Ранее о попытках устроить в Чечне погромы высказался Кадыров. Чеченские спецслужбы обратили внимание на провокационные призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий.