Силы ПВО сбили летевший в Москву дрон, рассказал Собянин

На месте падения обломков, предварительно, нет разрушений и пострадавших.
На месте крушения работают специальные службы, указывает Газета.Ru.
Ночью 12 марта дроны атаковали другие российские регионы.
Ранее беспилотники массово атаковали российские регионы.
В Таганроге жители услышали около двадцати взрывов в два часа ночи.
Всего на Ростовскую область было две волны атаки.
Пострадал сотрудник МЧС, устранявший последствия атаки на земле. Его госпитализировали, угрозы для жизни нет.
В Курске обломки БПЛА рухнули на крышу поликлиники, повредив 22 квадратных метра кровли.
Из-за угрозы взрыва пациентов реанимации эвакуировали в другие медицинские учреждения города.
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