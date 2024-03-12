Силы ПВО сбили летевший в Москву дрон, рассказал Собянин

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, летевший в Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков, предварительно, нет разрушений и пострадавших.

На месте крушения работают специальные службы, указывает Газета.Ru.

Ночью 12 марта дроны атаковали другие российские регионы.

Ранее беспилотники массово атаковали российские регионы.

В Таганроге жители услышали около двадцати взрывов в два часа ночи.

Всего на Ростовскую область было две волны атаки.

Пострадал сотрудник МЧС, устранявший последствия атаки на земле. Его госпитализировали, угрозы для жизни нет.

В Курске обломки БПЛА рухнули на крышу поликлиники, повредив 22 квадратных метра кровли.

Из-за угрозы взрыва пациентов реанимации эвакуировали в другие медицинские учреждения города.

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