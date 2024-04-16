Сибирский маньяк Чуплинский перестал выплачивать деньги семьям своих жертв

Мама 20-летней девушки, которую убил бывший милиционер Евгений Чуплинский, перестала получать выплаты в счет моральной компенсации.

Известно, что Мария Шумилова пропала без вести летом 2004 года. При этом тело не нашли, но признали убитой. Через 12 лет подозреваемого удалось задержать. На его счету были 19 девушек, которых он убил.

Чуплинского приговорили к пожизненному в колонии особого режима. Также он должен выплатить потерпевшим моральную компенсацию — по одному млн рублей за каждую убитую девушку. Шумиловы ежемесячно получали с его пенсии по 900 рублей. Однако уже три месяца от маньяка ничего не поступает.

Марии было 20 лет. Предоставлено сестрой

Отмечается, что летом 2004 года Маше Шумиловой было 20 лет. Девушка училась на метеоролога и жила с мамой и младшей сестрой. 18 июня она поехала в больницу снимать гипс. Студентка дошла на костылях до вокзала и решила поймать попутку. Однако домой она так и не добралась.

Милиционеры начали пробивать местоположение сотового телефона девушки и вышли на водителя, который решил подвезти ее. Им оказался Евгений Чуплинский — бывший милиционер. Он заявил, что телефон у него оставили наркоманы, и мужчину отпустили.

В 2016 году две проститутки, которые выжили после нападения маньяка, помогли составить фоторобот: мужчина в годах, носит очки, прихрамывает, ездит на отечественном авто. В апреле того же года задержали Евгения Чуплинского — его ДНК нашли на одной из жертв.

Один из фотороботов. Из материалов дела

Чуплинский признался, что убил Машу Шумилову. Сказал, что задушил ее и выбросил тело в реку, но тело так и не нашли.

При этом позже подозреваемый отказался от своих слов, заявив, что на него давили во время допроса.

Суд приговорил Евгения Чуплинского к пожизненному сроку. В сентябре 2019 года его этапировали в Хабаровский край в колонию особого режима ИК-6 поселка Эльбан «Снежинка». Также суд постановил выплатить каждому пострадавшему один млн рублей в счет морального вреда. Но пострадавшие стали думать, не умер ли маньяк, ведь выплаты прекратились.

При этом многие переживают не о деньгах, а есть ли он колонии или с ним что-то случилось. Никто ничего не говорит.

"КП-Новосибирск" отправила в колонию запрос, чтобы узнать судьбу Евгения Чуплинского.

Ранее стало известно, останется ли под арестом возможный политеховский маньяк Манишин.

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