Шубенков заявил, что возможны провокации от украинских спортсменов

Так, по мнению титулованного спортсмена, массовых провокаций со стороны западных атлетов не последует, пишет РБК. Кроме украинцев, "к сожалению".
О спортсмене
Сергей Шубенков — российский легкоатлет, специализирущийся в беге на 110 метров с барьерами. Уроженец Барнаула.
Чемпион мира 2015 года, трехкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами.
Единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.