Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет по всей России. Что это значит

3 октября по всей России пройдет штабная тренировка по гражданской обороне, сообщает Baza .

По легенде учений, в России завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение. Возможны возникновение зон радиоактивного загрязнения, разрушение объектов жизнеобеспечения населения и 70% жилого фонда.

В мероприятии должны поучаствовать все ответственные — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций.

Похожие учения проводились в разных регионах в разные дни. Но тренировка с участием всех регионов России пройдет впервые.

В легенде ранее не было упоминаний о мобилизации, но это пояснили тем, что легенды меняются и обычно подгоняются под современные реалии.

Ранее депутат Госдумы предложил мобилизовать всех безработных и заставить россиян работать по 15 часов в сутки.