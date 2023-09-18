20 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Шесть лет колонии: суд впервые признал военнослужащую женщину виновной в уклонении от мобилизации

Владикавказский гарнизонный военный суд признал ефрейтора Мадину Кабалоеву виновной в уклонении от мобилизации, сообщает "Коммерсантъ".

Суд.
Суд.
unsplash.com

Судебная коллегия высшей инстанции оставила приговор в силе. Уклонистке назначили шесть лет колонии общего режима.

Она до возбуждения уголовного дела обратилась в медроту своей войсковой части. Там ее временно освободили от военной службы из-за беременности. Также у женщины есть ребенок 2018 года рождения.

Однако неявка к руководству воинской части повлекла за собой уголовное преследование.

Подсудимая заявила, что была уверена в том, что информация медслужбы доведут до начальства и к ней не будет претензий.

Женщина получила отсрочку исполнения приговора до 2032 года.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, будет ли мобилизация в России из-за ухода ЧВК "Вагнер" из зоны СВО. Картапалов также заявил, что на сегодняшний день нет никакой угрозы снижения боевого потенциала.

Также порядок частичной мобилизации разъяснили в Минобороны.

После объявления Владимиром Путиным мобилизации в России, активизировались разговоры о том, что в стране могут объявить военное положение. Что это за правовой режим, в чем его особенности и как изменится жизнь российских граждан в случае его введения — в разборе altapress.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость