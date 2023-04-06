Самолет «конец света» лишат связи с бомбардировщиками

Эти самолеты получат возможность связи только с атомными подводными лодками, оснащенными баллистическими ракетами, указывает Газета.Ru.
Ранее американский самолет «судного дня» перебросили в Европу. Штаб командования войск США в Европе сообщил, что американские военные перебросили в Европу самолет «Судного дня» E-6B Mercury. Также борт называют еще «конец света».
Российский проект
Между тем на случай ядерной войны начали создавать самолет «Судного дня» в Воронеже. Он будет на базе Ил-96−400М.
Самолет — командный пункт. Проект носит название «Звено-3С». Всего российские войска получат два таких самолета.
Такое воздушное судно называют самолетом «судного дня» или «конец света» — он сможет действовать во время ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
Руководство
Подобные воздушные суда предназначены для эвакуации высшего руководства страны. Они могут осуществлять дозаправку в воздухе.
Самолет предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления вооруженными силами в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.
Оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения, мощной энергоустановкой. Способен находится в воздухе более трех суток.
Нюанс
У российского «судного дня» нет ни одного иллюминатора. Детальная информация по этому самолету является государственной тайной.