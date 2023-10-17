С позывным "Путин" находится россиянин в зоне спецоперации

По его словам, он сначала хотел взять позывной "Ангел". Однако командир сказал, что против. Лучше взять позывной "Путин", пишет mamadysh-rt.ru. Тем более имя-отчество, как у российского лидера.

Недавно Владимира Красюкова призвали к государственной награде — медали "За отвагу".

Ранее Медведев рассказал, как закончить спецоперацию за несколько дней. По его словам, есть два варианта завершения конфликта. По мнению политика, для окончания конфликта необходимо, чтобы НАТО перестало спонсировать Украину оружием и средствами поражения.

В таком случае, отметил Медведев, СВО закончилась бы всего за несколько дней. Он отметил, что существует два варианта завершения любой войны.

Это либо мирное соглашение, либо ядерные удары.