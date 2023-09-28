Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане. Кто это и за что его задержали - в разборе altapress.ru .

Кто такой Рубен Варданян

Предприниматель и миллиардер армянского происхождения. Родился 25 мая 1968 года в Ереване. Окончил экономический факультет МГУ.

Затем учился на курсах по развивающимся рынкам американского инвестбанка Merrill Lynch, проходил краткосрочные программы в Гарвардской бизнес-школе, Йельском университете и Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета.

Чем он известен

В начале 1990-х Варданян устроился работать в инвестиционную компанию «Тройка Диалог», где дорос до председателя совета директоров и стал основным совладельцем.

По данным Forbes, его состояние составляет $1 млрд. В разное время предприниматель входил в советы директоров, экспертные и консультативные советы таких крупных компаний, как «КамАЗ», «АвтоВАЗ», «Росгосстрах».

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Варданян начал дистанцироваться от России, в сентябре отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах.

4 ноября 2022 г. он занял пост государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

За что задержан

27 сентября Варданяна задержали на границе Армении и Азербайджана. Его обвиняют в финансировании терроризма.

Жена предпринимателя заявила, что его незаконно задержали власти, когда он пытался ехать из Нагорного Карабаха в Армению.