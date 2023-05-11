Россияне запутались - дроны или жирные чайки летают в небе

Жители Санкт-Петербурга стали активнее сообщать о полете дронов над городом.

Это случилось после того, как до 15 мая Северной столице запретили запуск беспилотников и в радиусе 150 километров вокруг города, пишет "Фонтанка".

Накануне в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что над парком летает большой белый беспилотник. Приехавший наряд обнаружил лишь парящую жирную белую чайку.

В 2017 году куратор строительства "Зенит-Арены" обвинил бакланов в порче крыши стадиона. Якобы птицы своими мощными клювами разрушают цельность светоотражающей пленки.

Между тем раненая чайка "долетела" до страусиной фермы в Барнауле вместе с водителем грузовика.

Путь в 900 километров занял полтора дня. раненую птицу везли из Омска. В Барнауле чайку встретил известный ветеринар Артем Кучер, который пригласил Красотку на ПМЖ.

После осмотра в ветклинике, чайку привезли на новоселье - теперь ее дом на страусиной ферме в пригороде Барнаула.