27 июля
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Политика

В России запретили регистрироваться на сайтах по иностранной почте

Госдума приняла поправку о запрете регистрации на российских сайтах с использованием зарубежных почтовых сервисов, передает ТАСС.

Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
duma.gov.ru

Нововведения касаются правил регистрации пользователей только на тех сайтах, где есть возможность регистрации или аутентификации пользователя.

Новые правила предусматривают только четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона российского оператора, через портал «Госуслуги», через Единую биометрическую систему либо с использованием «иной информационной системы».

Поправки внесли в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», которые запрещают иностранным лицам владеть новостными агрегаторами в России. Более 50% акций должны быть у российских лиц.

В Госдуме поддержали инициативу, поправки вступят в силу с 1 декабря этого года.

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