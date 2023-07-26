В России запретили регистрироваться на сайтах по иностранной почте

Госдума приняла поправку о запрете регистрации на российских сайтах с использованием зарубежных почтовых сервисов, передает ТАСС.

Нововведения касаются правил регистрации пользователей только на тех сайтах, где есть возможность регистрации или аутентификации пользователя.

Новые правила предусматривают только четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона российского оператора, через портал «Госуслуги», через Единую биометрическую систему либо с использованием «иной информационной системы».

Поправки внесли в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», которые запрещают иностранным лицам владеть новостными агрегаторами в России. Более 50% акций должны быть у российских лиц.

В Госдуме поддержали инициативу, поправки вступят в силу с 1 декабря этого года.

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