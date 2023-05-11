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Политика

Рогозин призвал ко второй волне мобилизации

Бывший глава "Роскосмоса" (на данный момент возглавляет добровольческую группу «Царские волки», — прим.ред.) заявил, что в России нужно объявить вторую волну мобилизации в зону СВО.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
vk.com/rogozin_do

Он уверен — в стране должна пройти вторая волна мобилизации, а не та, единственная осенью пишет "Говорит Москва". И обосновал - есть проблемы с личным составом: российских бойцов ранят, убивают.

Даже когда фронт стоит, идут постоянные артобстрелы, рассказал Рогозин. ВС теряют самых боеспособных ребят, и их надо восполнять.

Однако оговорился — избежать второй волны мобилизации могли бы добровольцы.

Рогозин уверен — скоро начнется наступление. Поэтому из Москвы "царский волк" намерен в ближайшее время вернуться в зону СВО.

В столицу он приехал, чтобы забрать дроны.

По словам Рогозина, операция продлилась намного дольше того, что должна была составлять по времени.

Заявление Генштаба

В Генштабе сделали заявление о новой волне мобилизации. Дело в том, что с началом весеннего призыва в России обострился вопрос — будут ли параллельно с призывными мероприятиями проводить и мобилизационные.

Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, заявил, что в планах второй волны частичной мобилизации нет.

Контр-адмирал рассказал — мобилизованных бойцов и добровольцев вполне достаточно для выполнения боевых задач, поставленных в зоне СВО.

Ранение

В декабре 2022 года Рогозина ранили при обстреле гостинично-ресторанного комплекса на Донбассе. Рогозин рассказал, что осколок снаряда попал в его правую лопатку и застрял в позвонке. Предварительно, удары наносили высокоточными боеприпасами. Предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar.

Позывной

Также Рогозин придумал себе позывной для зоны спецоперации.

Это - «Космос», для радиообмена.

Рогозин находится в зоне СВО в военной экипировке с нашивкой «Космос».

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