Решил покинуть Россию лишенный сана протодиакон Кураев

По словам Кураева, он намерен обосноваться в Чехии, в Праге. Его друзья-одноклассники уже купили ему скутер для передвижений. И проблем для передвижений машины с российскими номерами не будет.

Он решил проводить в Чехии публичные встречи и лекции, пишет "Взгляд".

Что произошло

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы об извержении из священного сана протодиакона Андрея Кураева. Епархиальный суд Московской городской епархии лишил Кураева сана в связи с тем, что протодиакон оскорбил в своем блоге умершего протоиерея Александра Агейкина. Кроме того, в заявлениях Кураева усмотрели «хулу на церковь».

Ранее протодиакон Андрей Кураев отреагировал на мораторий патриарха Кирилла о лишении сана. Он пообещал подумать над своей позицией после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл наложил мораторий на решение церковного суда о лишении его сана.

В то же время он отметил, что в истории Церкви много эпизодов, когда «некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан».