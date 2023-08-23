РБК: генерала Суровикина освободили от должности - что об этом известно

Причина - переход на другую работу, однако он все еще в распоряжении Минобороны, отмечают источники. Добавляется, что сейчас Суровикин "в краткосрочном отпуске".

Суровикин занимал должность главкома ВКС с 2017 года. С 2017 по 2019 годы с перерывом руководил российской группировкой в Сирии.

Генерал также участвовал в СВО, некоторое время был командующим одной из группировок войск.

Занимал пост заместителя командующего спецоперацией, но с этой должности его тоже сняли после освобождения от должности главкома ВКС.

Сергей Суровикин. Пресс-служба минобороны РФ

The New York Times утверждали, что Сергей Суровикин мог знать о том, что Пригожин готовит мятеж, который произошел 24 июня. Есть версии, что генерала подозревают в помощи ЧВК "Вагнер" или в том, что Суровикин не помешал бойцам. В Кремле назвали это назвали спекуляцией.

Весной Пригожин критиковал Минобороны и обвинял в "снарядном голоде", однако замкомандующего спецоперацией хвалил - в этом рассмотрели связь.

В конце июня СМИ и военкоры писали, что Суровикина якобы арестовали и допрашивали в течение нескольких дней о связях с Пригожиным. Однако его заместитель и дочь опровергли слухи об аресте, передал Telegram-канал Baza.

На фоне сообщений о пропаже генерала с глаз публики его дочь отметила, что он никогда не появлялся в СМИ ежедневно и не делал заявлений.

Ранее генерал-майора отстранили от командования армией. Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов публично обратился к своим подчиненным по поводу своего отстранения от занимаемой должности.