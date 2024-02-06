7 февраля
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Политика

Путин внезапно приехал в Кремль

Накануне поздно вечером президент РФ Владимир Путин приехал в Кремль из своей резиденции в Ново-Огарево, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

Глава государства прибыл в 22:50. Кортеж российского лидера промчался по московским улицам.

Впоследствии черный фургон, на котором по российской столице ездил американский журналист, предположительно, покинул территорию администрации президента (АП).

Ранее сообщалось, что российское руководство изучает возможность проведения интервью президента РФ с американским журналистом Такером Карлсоном, указывает Газета.Ru. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эти сведения.

Ранее Путин ночью экстренно приехал в Кремль. Многочисленный правительственный кортеж на большой скорости промчался по набережной в ночной Москве.

Журналисты предположили, что неожиданный визит главы государства связан с ЧП, которое произошло с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время интервью турецкому лидеру неожиданно стало плохо в прямом эфире.

В итоге Эрдоган прервал беседу. Сам он позже объяснил свое плохое состояние желудочным гриппом.

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