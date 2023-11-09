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Политика

Путин скоро встретится с членами Центризбиркома. Но есть нюанс

Президент РФ Владимир Путин намерен провести встречу с членами ЦИК 15 ноября, пишут «Ведомости».

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
kremlin.ru

Тема встречи — 30-летие избирательной системы России, указывает Газета.Ru.

Выборы президента

Между тем ЦИК утвердила порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ. Утверждено 113 574 550 штук бюллетеней.

Ранее Кремль отреагировал на предложение Кадырова не проводить президентские выборы или голосовать только за Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина не было мыслей о непроведении выборов.

Он исходит из последнего заявление президента Федеральному собранию. Тогда Путин заявил, что выборы состоятся. И они должны быть демократическими.

Также в Совфеде назвали новую дату начала кампании выборов президента.

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