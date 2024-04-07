8 апреля
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Политика

Путин присвоил Валентине Матвиенко звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда.

Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко.
kremlin.ru

Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что Матвиенко присвоено звание Героя Труда за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».

7 апреля Валентине Матвиенко исполняется 75 лет, напоминает Газета.Ru.

Ранее Валентина Матвиенко обратилась к жителям Алтайского края.

Матвиенко отметила, что регион ждут новые возможности и он еще долго будет вносить огромный вклад в укрепление российской государственности.

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