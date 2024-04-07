Путин присвоил Валентине Матвиенко звание Героя Труда

Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что Матвиенко присвоено звание Героя Труда за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».

7 апреля Валентине Матвиенко исполняется 75 лет, напоминает Газета.Ru.

Ранее Валентина Матвиенко обратилась к жителям Алтайского края.

Матвиенко отметила, что регион ждут новые возможности и он еще долго будет вносить огромный вклад в укрепление российской государственности.

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