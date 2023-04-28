29 апреля
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который упрощает процесс получения российского гражданства, сообщает «Life».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Согласно закону «О гражданстве Российской Федерации» упрощаются требования для получения гражданства России для некоторых иностранцев.

Условия изменятся более чем для 20 категорий лиц. Например, для подписавших контракт о военной службе в ВС РФ не менее чем на год.

Кроме того, при совершении действий, в которых увидят угрозу нацбезопасности страны, гражданство может быть прекращено. Это не касается тех, кто получил гражданство при рождении.

Закон вступит в законную силу через 180 дней.

Ранее французскому журналисту, освещавшему конфликт на Донбассе, предоставили российское гражданство.

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