Путин подписал закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО. Кого он коснется

На кого распространяется
Этот правовой механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести, а также осужденных.
Законодательная инициатива дает возможность заключить контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор.
Кому нельзя заключать контракт
Возможность заключить контракт не предоставят тем, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже и ряду других тяжких и особо тяжких преступлений.
Условия погашения судимости
Освобождение от ответственности и погашение судимости возможно, если контрактник получит госнаграду. Также это может быть связано с увольнением со службы по отдельным основаниям.
Фигуранты резонансных дел
В Кремле заявили, что фигурантов даже резонансных уголовных дел могут освободить от отбывания наказания, если те поучаствуют в СВО.
Практика помилования заключенных, участвующих в спецоперации, не имеет исключений по признаку повышенного общественного внимания к уголовному делу.
Самое важное - в нашем Telegram-канале