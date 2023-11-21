Пушка начала стрелять на горе в Сибири

Ровно в полдень в Красноярске раздается выстрел из пушки на горе, сообщает "Интерфакс".

Место — орудийная площадка Караульной горы. Таким образом Красноярск вернул многолетнюю традицию отмечать наступление полудня сигнальным выстрелом газовым снарядом.

С инициативой вернуть сигнальный выстрел выступили родители выпускников Военно-инженерного института СФУ, выполнявших боевые задачи в зоне СВО.

Между тем жители села неподалеку жаловались на шум, который производила пушка, когда стреляла пороховыми зарядами. Однако сейчас заряды газовые, и, по словам представителей властей, громкость их можно регулировать.

Факт

Впервые пушка на Караульной горе появилась в XVII веке. Выстрел караульного орудия призывал казаков вооружиться и занять оборонительные позиции.

Ранее в Барнауле нашли авиационную пушку на садовом участке. Предположительно оружие относится к образцу 1947 года.

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники группы разминирования ОМОН «Алтай» идентифицировали находку как авиационную пушку H-37 (образца 1947 года) со следами сильной коррозии, без пороховых зарядов.