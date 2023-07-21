Призывной возраст срочной службы в Вооруженных силах РФ составит с 18 до 30 лет

Призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет, сообщает ТАСС.

Новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года.

Нижний предел не будут повышать потому, что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет, заявили в Госдуме, указывает Газета.Ru. Ранее парламентарии приняли в первом чтении законопроект о поэтапном повышении нижней планки призывного возраста срочной службы с 18 лет до 21 года.

Законопроект предлагал поэтапное повышение верхнего предела призывного возраста до 30 лет.

Планировалось, что в 2024 году призывной возраст срочной службы составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а в 2026 году — от 21 до 30 лет.